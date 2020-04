Se billedserie Ikke noget med at løbe tæt sammen rundt om Asnæs i år. Asnæsløbet 2020 bliver virtuelt. Foto: Margrethe Groth Foto: Foto: Margrethe Groth

Send til din ven. X Artiklen: Traditionsrigt motionsløb bliver virtuelt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Traditionsrigt motionsløb bliver virtuelt

Odsherred - 02. april 2020 kl. 10:44 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Asnæs Løbe- og Motionsklub skulle foråret være brugt på at afvikle det traditionsrige Asnæsløbet, men på grund af forsamlingsforbuddet må klubben spejde langt efter at kunne samle motionisterne rent fysisk.

Det afholder dog ikke klubben fra at gennemføre løbet - det bliver bare på god afstand af hinanden.

- Man kan tilmelde sig fem eller ti kilometer, og så løber man hjemmefra sig selv og tager selv tid. Man kan også få en medalje, ligesom hvis man ville få til et almindeligt løb, fortæller formand for klubben, Majbritt Brander til Nordvestnyt og opfordrer løberne til poste billeder af deres anstrengelser, så man på den måde får et fællesskab om løbet, selvom det er på behørig afstand.

- Vi vil også gerne vise, at fællesskabet rækker ud over det at mødes fysisk, men vi glæder os da til at kunne løbe sammen igen. Ingen tvivl om det, fastslår formanden.

Løbet har eksisteret i mere end 20 år og har kun været aflyst få gange.

Hvert år støtter Asnæs Løbe- og Motionsklub med et beløb til en velgørenhedsorganisation eller andre der trænger.

- Løbsudvalget havde bestemt at overskuddet skulle gå til et eller andet med børn. Vores løb har før støttet julemærke hjemmet, børnecancerfonden og hospitalsklovnene. Denne gang blev der foreslået Holbæk børneafdeling, og cirka 50 kroner pr. deltager går til børneafdelingen. Vi vil bare nogenlunde have dækket udgifterne, oplyser Majbritt Brander.