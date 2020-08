Touren udskudt: Så får vi bare en endnu større fest

- Det er lidt ærgerligt, for vi havde jo glædet os til det. Omvendt så har vi mistet rigtig meget tid på grund af corona. Vi skulle i foråret have holdt mange møder med erhvervslivet, foreningerne og lokalsamfundene om løbet, så vi har faktisk mistet et halv år i hele forberedelsen. Nu får vi et helt ekstra år til at forberede, os og så får vi bare lavet en endnu større fest, siger Thomas Adelskov.