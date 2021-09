Se billedserie Salen var helt fuld af entusiastiske mennesker, som var klar til at få mest mulig ud af, at Tour de France kører gennem Odsherred. Foto: Pia S. Larsen

Tour appelsinen skal presses fuldt ud

Odsherred - 22. september 2021

Af Pia Larsen Flagaller. Lagkager med røde jordbær. Kæmpe golfbolde på rødt golfbanegræs. Rød og hvidt strikkegarn til kludetæpper strikket på plejehjemmene. At male Skamlebæk Radiotårn hvidt med røde prikker. Ideerne var mange, da borgere og ildsjæle var samlet i Fårevejle Hallen til planlægningsmøde. Tour de France er en appelsin, der er landet i Odsherreds turban, og det skal udnyttes optimalt, sagde borgmester Thomas Adelskov (S).

- Det er en gudsbenådet gave for os til at gøre reklame for Odsherred. Millioner af tv-seere kommer til at se på og høre om Odsherred i 40-45 minutter. Det er turister, der kommer til at lægge penge i vores kasser. Det er ubetaleligt for os med så meget tv-tid og omtale, Det skal vi sørge for at få gevinst ud af, sagde han.

Opgaven for de lokale ildsjæle er at få shinet hele kommunen op og få mest muligt ud af de mange mennesker, som kommer hertil. Man var enige om, at gribe kommunens oplæg til at bruge bjergtrøjens karakteristiske rød-hvide prikker til at farve Odsherred, fordi etapen har hele tre bjergspurter her i området.

Noget af det, der optager sindene allermest er at få lavet noget, der kan fange tv-kameraernes blik. Både dem på følgebiler og dem i helikopterne. Her har Geopark Odsherred allerede en konkret plan klar.

- Vi har fået penge fra Nordeafonden og Istidsruten til at lave en kæmpe rødprikket mammut, fordi den er symbolet for Istidsruten. Når der står sådan et stort prikket bæst bliver det svært for speakerne at undgå at tale om Istidsruten - nu mangler vi bare at finde den nøjagtige placering af den, sagde Morten Egeskov, direktør i geoparken. Geopark Odsherred vil derudover stå for at lave noget landart, men man har endnu ikke lagt sig fast på hvad. Visit Odsherred farver hjemmesiden hvid med røde prikker, når man nærmer sig Tour de France ligesom alle tryksager og brochurer får bjergtrøjens rødhvide prikker. Fårevejle vil udnytte den store parkeringsplads ved hallen fuldt ud og i Vig håber man på at kunne starte Vig Festivalen op en uge før tid.