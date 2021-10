Jette Sloth Nielsen (S) mente, at budgettet tager hensyn til dem, som har brug for ekstra hjælp. Foto: Torben Andersen

Total harmoni i byrådssalen

Odsherred - 05. oktober 2021 kl. 22:27 Af Torben Andersen

Det gik som forventet, da Odsherred Byråd med alle stemmer for tirsdag aften godkendte 2022-budgettet.

Borgmester Thomas Adelskov (S) oplyste, at han og gruppeformændene er enige om, at man ikke vil gå med til besparelser på 0,4 procent på service- og anlægsudgifter i budgettet for 2022, hvilket KL ellers forlanger af kommunerne. Der bliver altså ikke tale om at genåbne budgettet.

- Vi har ikke noget at skamme os over i Odsherred. Vi bruger ikke for mange penge, forklarede Thomas Adelskov.

Nyt i forhold til førstebehandlingen af budgettet i september var, at der er afsat 0,6 mio. kr. i 2022 til byfornyelsesprojekter, da man var blevet opmærksom på, at dette vil give op mod 12 mio. kr. gode statslige tilskudskroner.

Som tidligere omtalt i Nordvestnyt, har der været indgivet en lang række høringssvar til budgettet, og politikerne forsikrede, at de var blevet læst. Borgmester Thomas Adelskov (S) fremhævede også, at høringssvarene kan anvendes af udvalgene, som selv har mulighed for at foretage en række omprioriteringer, når de trækker i arbejdstøjet i januar 2022.

- Vi har taget ekstra hånd om dem, som har brug for ekstra hjælp, sagde Jette Sloth Nielsen (S).

Niels Nicolaisen (V) var også godt tilfreds med budgettet og glædede sig over, at der var givet 2 mio. kr. til erhvervsfremme og byggesagsbehandlingen.

DF: Ingen får for meget Julie Jacobsen (DF) var glad for, at DF fik sat fingeraftryk på budgettet med 2 mio. kr. til cykelstier.

- Men det er ellers et leverpostej-budget, hvor ingen har fået for meget, og alle kan se sig selv i det, sagde hun.

Clark Pratt (EL) kunne konstatere, at det var tredje gang, at Enhedslisten var med i et budgetforlig i de otte år, partiet har siddet i Odsherred Byråd.

EL: Børnene blev overset - Vi kunne godt tænke os et mere solidarisk budget, men det er spiseligt. Desværre er de mindste børn blevet overset i prioriteringen, men vi kan omprioritere i udvalgene, og derfor er høringssvarene også vigtige, sagde Clark Pratt, som gerne havde set, at kommunen lånte nogle flere penge til opgaverne.

Arne Mikkelsen (SF) fremhævede, at det i virkeligheden er i april og maj, at man for alvor har mulighed for at påvirke næste års budget ved at indsende ønsker til udvalgene.

- Men vi har fået et budget, hvor vi prioriterer servicen til borgeren, sagde han.

Helge Fredslund (Nyt Odsherred) var tilfreds med, at der er afsat midler til byggesagsbehandlingen.

- Budgettet sætterne rammerne for det nye byråds arbejde, men det indeholder ikke meget råderum, sagde han.

Thomas Nicolaisen (RV) mente, at politikerne med stor fordel kan planlægge 8-10 år frem i tiden, blandt andet inden for det grønne område. Han karakteriserede næste års budget som et »genopretningsbudget«, hvilket fik Niels Nicolaisen (V) til at protestere.

Strid om et ord -Det er ikke et genopretningsbudget. Det er et fornuftigt budget ud fra de rammer, vi har. Genopretningsbudgetter havde vi, da kommunen kom under statslig administration efter kommunesammenlægningen, sagde Niels Nicolaisen.

Thomas Nicolaisen erkendte, at man ikke kan sammenligne situationen dengang med i dag, og han forklarede, at han udelukkede brugte ordet »genopretningsbudget« i forbindelse med, at man fik måltal arbejde efter i begyndelsen af valgperioden. Og således endte denne broderlige armlægning i fred og fordragelighed - akkurat som budgettet.