Topper liste: får 33.250 kr. retur for fejl i ejendomsvurderinger

Odsherred - 18. juni 2021 kl. 04:52 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

I en periode på 10 år har tusindvis af husejere i Danmark betalt for meget i ejendomsskat, fordi deres boliger var for højt vurderet. De penge skal nu tilbagebetales i takt med at nye vurderinger sendes ud. En opgørelse fra skatteministeriet viser, at boligejere i Odsherred i gennemsnit skal have 33.250 skattefrie kroner med rente tilbage fra Skat, og dermed topper Odsherred listen, som den kommune, der i årene 2011 til 2020 har betalt skat af vurderinger, der var for høje.

- Det har betydet en del for Odsherred i forhold til køb af ejendom. For man køber jo ud fra de faktiske månedlige omkostninger, så det har haft betydning for boligsalget, hvor man er gået glip af slag, men det er også gået ud over købekraften hos borgerne. Den har jo været forringet, siger borgmester Thomas Adelskov i en kommentar til skatteministeriets opgørelse.

Han havde gerne set, at de penge var blevet tilbagebetalt sidste år under corona.

- De penge, havde været rigtig gode til at sætte skub i økonomien under corona. Nu giver det borgerne mulighed for at foretage investeringer i deres bolig eller andet, tilføjer borgmesteren.

Nuværende og tidligere ejere af ca. 700.000 ejendomme forventes at være omfattet af tilbagebetalingsordningen.

Der er dog stor geografisk variation i det gennemsnitlige tilbagebetalingsbeløb, og det er forventningen, at boligejere i udkantsområderne vil få udbetaltet højere tilbagebetalingsbeløb end boligejere i og omkring de større byer.

Hvornår der tikker penge ind på boligejernes konto i Odsherred, vides endnu ikke. I første omgang lander den nye ejendomsvurdering snart i den digitale postkasse hos ejerne af 50.000 boliger. Derefter sendes vurderingerne ud i etaper.

