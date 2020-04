Top-politikerne i nyt udvalg

- Jeg har en ambition om, at vi skal prøve at åbne udvalget så meget op, som vi kan. Jeg kunne godt tænke mig, at udvalget kan få input fra eksperter og debattører, hvor mødet så er åbent for alle, siger han og fortsætter:

Ud over de nævnte får udvalget to andre politikere som medlemmer: Thomas K. Martinsen (S) og Pia Gade (V) og som eksterne repræsentanter er følgende blevet udpeget: Birgitte Nyby Andersen, Nykøbing, og Jørgen Preus, Vig, begge som repræsentanter for lokalsamfundene, Michael Nørgaard, repræsentant for landliggerne, Claus Marcussen, Dansk Tang, repræsentant for Odsherred Erhvervsforum, Steen Søgaard, Lundbeck, repræsentant for erhvervslivet, Peter Høstrup, landmand, repræsentant for Odsherreds Landboforening samt Ole Busck, lokalt medlem, repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening.