Top jazz-pianist spiller i Pakhuset

- Der er jo ikke så mange pladser i disse corona-tider, derfor vil jeg gerne sikre mig, at de rigtige jazz-fans får sikret sig en af billetterene til vores koncert i Pakhuset i Nykøbing, siger kapelmester Niels Abild fra Kansas City Stompers.

- Det er nemlig lykkedes os at få en af verdens bedste pianister, måske den bedste lige nu, svenske Ulf Johansson Werre med på piano, understreger Niels Abild.

Jazzsangerinden Anna Pauline, der er vokset op i Höganäs i Sverige med en dansk mor og en svensk far, har nu i snart fem år været den vokale forgrund i Kansas City Stompers.

Allerede som seks-årig spillede Ulf Johansson Werre trommer i et poporkester, men han opdagede jazzen og gik som ti-årig over til at spille klaver som hovedinstrument.