Tommelfingeren nedad til borgerbetjeningen

Den Digitale Hotline er en ordning, hvor borgere i Odsherred Kommune kan ringe når de vil i kontakt med kommunen. Her kan de enten få nogle skabelon svar eller bestille tid til en snak med en medarbejder, og ny evaluering af ordningen viser, at kun 49 pct. af de adspurgte borgere er tilfredse med ordningen - blandt sommerhusejerne er d emest tilfredse.

Resultatet blev byrådet orienteret om i går, og borgmester Thomas Adelskov (S) slog fast, at man selv kan vælge om evalueringen skal ses som en voldsom kritik, eller et lavpunkt at arbejde videre fra.

I hvert fald er det blevet besluttet, at der løbende de næste par år skal laves evalueringer af ordningen, for at undersøge om borgerne bliver mere begejstrede i fremtiden, for ordningen er kommet for at blive.