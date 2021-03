Gundestrup Marina er historien om en drøm, der aldrig blev til noget. I hvert fald ikke endnu, selvom den har været på vej siden 1997.

Tomme huse koster millioner og en havn uden både

Odsherred - 09. marts 2021 kl. 15:49 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Marinaen i Gundestrup er formentlig det længst varende anlægsprojekt i Odsherreds historie. Fra 1997 en drøm med politisk støtte, til i dag med en nærmest færdiganlagt marina, dog uden både, og uden den store politiske velvilje.

Gundestrup Marina har været brolagt med store visioner, men også en synlig vilje til at blive færdig med at anlægge en velfungerende havn til fritidssejlere, desværre uden held.

Spørger man formanden for kommunens miljø- og teknikudvalg, om han har haft kontakt til eller interesse i marinaen, så forbliver henvendelsen ubesvaret, og i den kommunale forvaltning lyder det, at man ikke har haft kontakt med marinaens ejere længe.

Ole Lund Thomsen, der er mangeårig rådgiver for havnens ejer, erkender, at det snart er længe siden at der var nyt at fortælle om marinaen, for en tvist om fire sommerhuse bygget på den nedbrændte Gundestrup kros grund, har været dyrt.

»De fire huse står stadig tomme nu på syvende år, og den manglende mulighed for at gøre brug af husene har nu kostet små tre millioner kroner, og betyder fortsat, at der ikke på havnen kan drives forretning på en økonomisk forsvarlig måde. Indtil videre må vi således leve med situationen, som den nu er,« siger han.

Engang var anlægsbyggeriet en, formentlig, lukrativ forretning på grund af entreprenører, der gerne betalte dyrt for at komme af med sten og byggeaffald, men ikke længere, for molerne er færdige, men havnen ikke taget i brug fordi ejeren vil have de fire sommerhuse omlagt til fleksboliger, mend et har politikerne nægtet.