Toiletter plages af hærværk

Sådan lyder budskabet på dørene til de offentlige toiletter for tiden. Men efterhånden som samfundet genåbner er der også udsigt til, at kommunens mange offentlige toiletter bliver tilgængelige for værdigt trængende.

- Vi står over for en forhåbentlig god turistsæson, og så skal toiletterne naturligvis fungere. Vi går videre med at renovere de offentlige toiletter, men vi skal også have fundet en måde, hvorpå vi kan beskytte vores toiletter imod hærværk. Det er alt for dyrt at skulle reparere på grund af hærværk år efter år. Vi bruger nu penge på at sætte i stand, men til efteråret vil vi se på, hvad vi kan gøre fremadrettet, herunder om toiletterne skal lukke om vinteren, fortæller Paw Pedersen (DF), formand for MOK.