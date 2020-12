Togdrift var indstillet efter personpåkørsel

Der er sket en personpåkørsel på Asnæs Station onsdag aften, og det har betyder, at togdriften er midlertidigt var indstillet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

- Vi har netop modtaget en anmeldelse om personpåkørsel på Asnæs Station. En person, der stod på perronen, blev ramt af toget, skriver politiet på Twitter.

Til sn.dk oplyser vagtchef ved Midt og Vestsjællands Politi, Lars Gallas, at personen er afgået ved døden.

Klokken 18.37 oplyser politiet på Twitter, at indsatsen er færdig, og at togene har fået lov til at køre igen.

Der er tale om en 52-årig mand fra Asnæs der afgået ved døden. Der er tale om en tragisk hændelse, og familien er ved at blive underrettet.