Tog-tilfredshed, trods lokale forringelser

- Det er meget privilegeret, at vi for tredje år i træk ser en stigning i kundetilfredsheden på Odsherredsbanen, samme positive udvikling som vi også oplever Lokaltog samlet set. Og vi sætter alle kræfter ind på at leve op til den ros og tillid, som kunderne giver os. Og derfor arbejder vi også hele tiden med at fastholde og udvikle vores service. Vi har lige nu stort fokus på at give kunderne bedre og mere præcise trafikinformationer på stationerne og i togene, og allerede i løbet af i år forventer vi at kunne give kunderne bedre service på det område, siger Lars Wrist-Elkjær, administrerende direktør for Lokaltog, der drifter Odsherredsbanen.