Tørretumbler var årsag til brand i stråtag

Vestsjællands Brandvæsen måtte onsdag formiddag rykke ud til en brand i et hus tilknyttet Nygårdens Gårdbutik på Højbyvej ved Nykøbing. Ejendommen er en del af Granhøjen, som er en privat virksomhed med bo- beskæftigelses- og behandlingstilbud for socialt og psykisk udsatte, og også driver gårdbutikken. Kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, Maria Sander Hansen, fortæller, at brandårsagen sandsynligvis skal findes i en tørretumbler, som stod i et vaskerum i den personalebygning, hvor branden opstod.