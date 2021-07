Se billedserie Tonny Lynge står i spidsen for Asgaard Rock Festival. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Tømreren, der elsker at tænke i koncepter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tømreren, der elsker at tænke i koncepter

Odsherred - 15. juli 2021 kl. 13:15 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Tømrer. Musiker. Iværksætter. Arrangør.

46-årige Tonny Lynge er en alsidig herre, som inden for de seneste år har markeret sig betydeligt i lokalsamfundet, senest med Strandlyst Street Food, som i år holder til på hans ejendom på Åsevangsvej lidt uden for Asnæs.

Opvokset på Nørrebro blev han udlært tømrer og snedker, og umiddelbart efter åbnede han et snedkerværksted på Frederiksberg. Det havde han i fire-fem år. Han flyttede herefter til Kundby, hvor han som selvstændig tømrer også begyndte at få ansatte og lærlinge.

- Jeg syntes, at det var spændende at bygge koncepter op for folk, men jeg ærgrede mig også nogle gange over, at jeg ikke var med i den videre proces, siger Tonny Lynge, som derfor åbnede en butik for brugskunst i Vejle sammen med sin gode ven, Lukas Larsen, som også er med i Strandlyst Street Food.

Efter nogle år i Vejle flyttede han til Odsherred.

- Det var på grund af kærlighed, smiler Tonny Lynge.

Han tegnede og byggede strandcaféen Haveeje på Gudmindrup Strand, som åbnede i 2016.

- Jeg satte elementerne op hjemme i haven, fortæller Tonny Lynge, som solgte Haveje efter tre år.

Efter at være flyttet til Odsherred begyndte han også gå mere op i sine musikalske interesser, og bandet Overload blev dannet. Her er Tonny Lynge forsanger. Senest har bandet spillet i forbindelse med Sanne Salomonsen-koncert i Helenehaven i Højby.

Sprang ud som musiker

Tonny Lynge havde længe drømt om at springe ud som musiker.

- Men jeg havde aldrig turde det. En dag, efter at jeg havde læst en bog af Christian Stadil (dansk professor og milliardær, red.), hvor han understregede, at man enten skal gøre det, man drømmer om, eller slette det helt, så man ikke går og tynger sig selv. Jeg startede herefter overload med Thomas Winther, fortæller Tonny Lynge, som efterfølgende var med til at starte Asgaard Rock Festival, der afvikles på hans ejendom.

- Det begyndte med, at vi ville spille med bandet for vores venner. Det skulle bare være garage-rock, men der kom 350 gæster første gang, og så var frøet ligesom sået til festivalen, fortæller Tonny Lynge.

Og senest er det så Strandlyst Street Food, der har vakt opsigt.

- Det er ikke kun det at bygge tingene op rent fysisk, jeg kan lide. Det er også det bagvedliggende, tankerne bag, at sidde med tegningerne og konceptet foran mig, som interesserer mig. Jeg kan lide at kigge efter, hvor der er behov i lokalsamfundet, siger Tonny Lynge, som ikke er i tvivl om, hvad der er hans drivkraft.

Passion og glæde

- Det handler om at skabe glæde. At gøre folk glade. Der er enormt mange kreative mennesker i Odsherred. Glade og passionerede mennesker inspirer mig. Hvor der er pasion, er der også succes. Christian Stadil har inspireret mig meget, siger Tonny Lynge, som har et højt energiniveau hver dag.

- Hvis jeg sætter ned, falder jeg i søvn. Jeg vil gerne have, at tingene ser ordentlig ud, så jeg forsøger hele tiden at holde orden. Hver dag liver jeg lister over, hvad jeg skal lave, og dem skal jeg helst have udført, siger Tonny Lynge, som i disse uger har en arbejdsdag fra 6 morgen til næsten kl.24.

Strandlyst Street Food fortsætter næste år, men Tonny Lynge er også gået i tænkeboks om en eventuel videreudvikling. Men han har også idéer til den lange bane.

- Jeg har følere ude. Jeg har ikke nogen konkret plan, men jeg ved, at den kommer. Jeg arbejder også med at være realistisk i forhold til, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre!

Tonny Lynge er meget glad for sit samarbejde med Odsherred Kommune.

- De griber folk og hjælper på en meget personlig måde. De er gode til at give råd og vejledning, og det betyder, at man som iværksætter godt tør at hoppe ud i nogle ting, roser han.