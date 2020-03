Tocifret millionhjælp til Odsherreds erhvervsliv

Gruppeformændene og borgmester Thomas Adelskov (S) har torsdag eftermiddag besluttet, at bede Odsherred Kommunes byråd vedtage en ekstraordinær erhvervspakke på 10 mio. kr. for at støtte det lokale erhvervsliv i Odsherred under corona-krisen.

Erhvervspakken kommer efter, at politikerne også har besluttet at igangsætte skolerenoveringer for fem mio. kr.

Konkret bliver der indført en ny pulje til renovering og vedligeholdelse, byggesagsgebyrer for 1,5 mio. kr. suspenderes i resten af 2020 og gade- og facadegebyrer suspenderes i 2020 for at hjælpe forretningerne.