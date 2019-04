Forældregruppen bag underskriftsindsamlingen er godt tilfredse med at to tredjedele af familierne til skolens børn har skrevet under på, at de vil beholde Mette Vadsager som skolens leder. Foto: Marianne Nielsen.

Send til din ven. X Artiklen: To tredjedele af forældre bakker op om vraget leder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To tredjedele af forældre bakker op om vraget leder

Odsherred - 15. april 2019 kl. 12:59 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældreopbakningen til afdelingsleder Mette Vads­ager på Vig Skole er markant, viser en underskriftsindsamling foretaget blandt forældrene til de 207 børn, der er indskrevet på byens folkeskole.

Det oplyser Heidi Fredslund fra forældregruppen bag underskriftsindsamlingen.

- To tredjedele af familierne til børn på skolen har skrevet under. Det er vi rigtig godt tilfredse med. Det er et fint resultat. Formålet med underskriftsindsamlingen er at kæmpe for det, vi ved fungerer, siger hun i en artikel i Dagbladet Nordvestnyt mandag.

- Da vi for et stykke tid siden kæmpede for at få overbygningen tilbage, var det jo også for at få lov til at beholde den nuværende ledelse i form af Mette Vadsager og Tina Carlsen. Det har mange også skrevet i deres høringssvar i forbindelse med skolestrukturændringerne, så vi synes, den lokale stemme er blevet væk i det her, fortsætter hun.

Underskrifterne blandt forældrene blev indsamlet op til påskeferien fredag, men rundt omkring i udvalgte forretninger i Vig er der endnu mulighed hen over påskedagene for borgere at skrive under, hvorefter underskrifterne vil blive overbragt til kommunen.