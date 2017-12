Det var på parkeringspladsen foran Asnæs Centret, at to 17-årige drenge fyrede raketter af. Den ene ramte et skur og gik i brand. Mandag blev de nu 18-årige unge mænd idømt 30 dages betinget fængsel for brandstiftelsen. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: To teenagere drak alkohol inden de satte ild til vildfaren raket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To teenagere drak alkohol inden de satte ild til vildfaren raket

Odsherred - 12. december 2017 kl. 11:10 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To 18-årige unge mænd dømt for at have sat et træskur ved Matas i Asnæs i brand med en vildfaren raket.

Branden opstod fredag den 20. januar i år, og dermed også udenfor den periode, hvor det er tilladt af affyre fyrværkeri, fra den 27. - 1. januar. De to kammerater, som dengang var 17 år gamle mødtes i Hørve, men tog toget til Asnæs med seks øl under armen, og den ene tilmed med tre kugleraketter gemt under vinterjakken.

Efter at have delt de seks øl tog de på Bodega Nr. 1 og drak et par øl mere inden de begyndte at tænde de medbragte raketter på parkeringspladsen ved Netto. Den første raket skyder op mod himlen som planlagt, den næste kaster den ene af drengene op på taget af centret.

- Jeg kaster den op på taget af centret. Pinden er løs så jeg slår den helt af, inden jeg tænder den og kaster. Jeg kan høre den ligger deroppe og sprutter, men den går ikke af, forklarede den ene 18-årige, da de to mandag formiddag forklarede sig i retten overfor dommer Peder Johs. Christensen og to domsmænd.

Den tredje og sidste raket antænder kammeraten tæt ved et træskur ved matasforretningen. Raketten sætter kursen mod skuret, og de to venner sætter kursen væk derfra mod bakken ved svømmehallen lige bag Asnæs Centret.

Derfra ringede den ene efter brandvæsnet.

De to kammerater blev således også dømt for grov uagtsomhed, men dommertrioen mente ikke der var belæg for at de handlede med forsæt og idømte dem hver 30 dages betinget fængsel.

Begge modtog dommen. Dette er en forkortet version af en artikel om retssagen, som Nordvestnyt bringer i tirsdagsavisen.

relaterede artikler

Husejer fandt håndgranat på loftet 12. december 2017 kl. 10:28

Fire kæledyr døde i villabrand 12. december 2017 kl. 10:20