To pumper erstatter én - men graffitien bevares

Pumpestationen er let genkendelig med sin iøjefaldende graffiti som Ung i Odsherred udsmykkede den med tilbage 2014, men selve pumpen er utidssvarende. Det er det, Odsherred Forsyning er ved at gøre noget ved, og har derfor sat gang i en omfattende renovering.

- Vi har været i gang ude på Rådhusvej i et par uger nu. Vi renoverer pumpestationen for at gøre den helt nutidig. Kapaciteten bliver forbedret, så pumpen kan pumpe meget mere vand i sekundet. Herudover har renoveringen også betydning for arbejdsmiljøet, fortæller René Bjerregaard Larsen, projektleder i Odsherred Forsyning .