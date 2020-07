To priser på samme brænder

Det kan kartoffelavleren på Lammefjorden tale med om. Her forøger man at mindske brugen af sprøjtemidler med en brænder, der har en arbejdsbredde på op til ni meter, når den er spændt til landmandens traktor.

- Jeg vil ikke sige, at det er urimeligt, men vi nedsætter da også forbruget af sprøjtemidler ved at bruge denne brænder, siger Kurt Skovbjerg, der siden 1. december 2015 har ejet Aspagaarden på Lammefjorden.

Kurt Skovbjerg er kritisk over for den jungle af tilskud, der skal til for at drive landbrug: