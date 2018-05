Artiklen: To partier slås for aktivitetscenter og billardklub

Aktivitetscentret i Højby er populært hos de foreninger, som benytter det. Men politikerne vil sælge bygningen og henviser til, at den nye hal netop er indrettet som et alsidigt kulturhus, hvor der er plads til foreningerne.

Men op til sommerens budgetforhandlinger for 2019 oplyser Odsherreds Listen og Radikale Venstre, at de vil fremsætte et konkret forslag om at bevare Aktivitetscentret på de nuværende betingelser. Samtidig vil de to partiers byrådsrepræsentanter, Thomas Nicolaisen (R) og Leif Egholm (Odsherred Listen) foreslå, at Billard Odsherred bliver i foreningens nuværende lokaler i Nr. Asmindrup. Også denne bygning, hvor der tidligere var børnehave, vil kommunen sælge.