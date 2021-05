To nye bålhytter står klar

Odsherred Kommune har nu opsat to bålhytter, som forbipasserende kan lune sig ved og hygge omkring, eller måske lære lidt om den omkringliggende natur. Bålhytterne er placeret henholdsvis på det åbne areal ved Grønnehavebæk-projektet på Getsøvej i Nykøbing og i Jyderup Skov ved Ravnsbjergvej ved Vig. Bålhytterne er finansieret af byrådets erhvervspakker med ekstra anlægsrammer under Covid-19, og formålet er at give børn og unge bedre muligheder for ophold og læring i naturen. Placeringen af bålhytten i Jyderup Skov er lavet i samarbejde med Naturstyrelsen Midtsjælland på en eksisterende bålplads. Bålhytten er opført som en sekskant med et bålsted i midten. I alt blev der sat 1,5 millioner kr. af i erhvervspakke to til projekter, der alle havde fokus på skabe forbedrede faciliteter til udeundervisning. Udover bålhytterne er der etableret fitnessbane på Højby Skole, udekøkken på Vig Skole og haveanlæg på Egebjerg skole. Besøgsmarken i Fårevejle og Tunmuseet i Havnebyen har også fået del i erhvervspakken og flere faciliteter omkring Vandmanden Rørvig er blevet tilgodeset.