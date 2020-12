To ministre afviser at hjælpe Keld til den rette pension

For nylig gjorde skatteminister Morten Bødskov (S) det i et svar til folketingsmedlem Jacob Jensen (V), klart, at de for meget indbetalte pensionsmidler ikke kan udbetales til Keld Rødvig, for dem må højskolen slås for at få retur, og det undrer Jacob Jensen.

»Jeg har stillet et opfølgende spørgsmål, fordi det er en sag, som jeg synes er vigtig og principiel og derfor ligger mig på sinde. Både af hensyn til Keld i den specifikke sag, men også fordi hele pensionsområdet skal være tillidsfuldt for alle andre, da vores samfundsmodel bygger på en betydelig privat opsparing. Desværre har jeg ikke fået et optimalt svar fra ministeren. Det er ærgerligt, at Keld tilsyneladende er landet mellem to stole, fordi det rent administrativt er for udfordrende at finde ud af, hvordan en kontrakt skal være skruet sammen for at få den rette fremtidige pension. Også trist at beskæftigelsesministeren åbenbart lader det være uden at ville gøre yderligere ved problemstillingen, og så længe det er tilfældet, tror jeg ikke, at Keld skal forvente mere,« siger han.