Artiklen: To mænd i frontalt sammenstød i morgentrafikken

To mænd i frontalt sammenstød i morgentrafikken

Der var to mandlige bilister, der tidligt i morges blev alvorligt kvæstet i en trafikulykke torsdag morgen på Odsherredvej syd for Nr. Asmindrup,

Her kørte en varebil og en personbil frontalt sammen, og der er sket voldsomme skader på bilerne, ligesom førerne af bilerne kom alvorligt til skade, oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Charlotte Torn­quist.

Politi og beredskab arbejdede i flere timer på stedet, og det var nødvendigt at klippe bilerne op for at kunne få de tilskadekomne fri af bilerne.