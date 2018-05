Hundeangrebet fandt sted på stranden ved Atterup tilbage i 2016.

To løse hunde angreb granddanois

Odsherred - 29. maj 2018 kl. 12:58 Af Team Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To muskelhunde af racen american staffordshire terrier har de sidste tre måneder været anbragt på et internat på grund af et overfald tilbage i 2016.

Deres ejer, en 61-årig mand fra Atterup, har siddet varetægtsfængslet for forsøg på røveri og flere tilfælde af trusler på livet rettet mod naboer og en datter. Hundenes angreb indgik i den samlede række af tiltaleforhold.

Kæresten til ejeren af den hund, som blev angrebet, var blandt de sidste vidner, som blev afhørt i sagen, inden retten mandag kendte den 61-årige skyldig i størsteparten af de forhold, han var sigtet for.

Vidnet forklarede, at han den 19. november 2016 havde gået tur med sin kærestes store granddanois ved stranden ved Atterup.

Han havde netop sluppet hunden, da der pludselig kom to muskelhunde løbende fra et nærliggende sommerhusområde.

Begge hunde bed sig fast i den langt større granddanois. Vidnet forsøgte, at sparke de angribende hunde væk. Men de fortsatte.

- Jeg har dyrket kampsport i 25 år, og har aldrig oplevet, at et spark ikke stopper et angreb, forklarede vidnet i retten.

Den 61-årige ejer af de to muskelhunde har ved retten nægtet, at hundene skulle være stukket af den pågældende dag.

- De er hegnet inde med et to meter højt hegn, forklarede han.

Retten fandt dog, at hundelufterens forklaring var mere troværdig, og kendte hundeejeren skyldig i ikke at have sikret, at hans hunde var lukket inde, men kunne løbe ud og angribe.

Muskelhundene var desuden ikke ansvarsforsikret.

Granddanoisen måtte efterfølgende behandles hos en dyrlæge for bidsår i hovedet og i bagdelen.

Forsvarer for den 61-årige, advokat Asser Gregersen, fortæller, at han ikke tror, der sker noget med hundene, selv om ejeren nu er kendt skyldig i forholdet.