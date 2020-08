To kommuners udtræden af fælles brandvæsen bliver ikke begrædt

Vestsjællands Brandvæsen kommer fra 1.januar til at bestå af Holbæk, Kalundbrog og Odsherred Kommuner, for Lejre og Sorø kommuner har besluttet at trække sig ud af det fælles brandvæsen, og det sagde byrådet i Odsherred Kommune ja til tirsdag aften.

Venstres byrådsmedlem og medlem af beredskabskommissionen, Niels Nicolaisen, er ærgerlig over, at de fem kommuner ikke kunne få det fælles brandvæsen til at hænge sammen, men samtidig glæder han sig til fremtiden.

»Jeg er egentlig ærgerlig over, at skulle sige ja til udtrædelsesaftalen, men når nu de to kommuner har besluttet at trække sig ud, så tror jeg faktisk, at vi får et væsentligt bedre samarbejde de tre kommuner imellem, og det er rigtig godt for brandmænd og deltids brandmændene, der har sukket efter udmeldinger de kunne stole på, og det tror jeg bliver nemmere at få efter den 1.januar,« sagde han.