Kurt Foged Nielsen, købmand i Rørvig siden 1991 og derfor mest kendt som »Kurt Købmand«, undrer sig over, at nogle, primært ældre, ikke forstår budskabet om, at kun én person fra hver husstand kan handle i butikken. Foto: Torben Andersen

To købmænd som passer på de ansatte og kunderne

- Det er min opgave at gå rundt og gøre opmærksom på, at man kun kan være her én ad gangen fra hver husstand. Det går fint i langt de fleste tilfælde. Det er blevet bedre i løbet af de sidste uger. Jeg vil tro, at vi nu kun har fem procent af kunderne, som ikke af sig selv efterlever kravet, selv om vi jo skilter med det, siger Bent Kristensen, som overtog købmandsbutikken, hvor der er klare afmærkninger, for et år siden.