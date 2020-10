De to huse er næsten helt færdige, taget er dog under reparation. Fotos: Preben Moth

To huse for 1 krone

Den 1. august overtog foreningen Adelers Huse to huse fra Odsherred Kommune mod at betale en krone - men mere om det senere.

Arbejdet hen imod salget har været i gang siden byrådet i april 2014 besluttede, at de to huse i Fårevejle St. skulle kondemneres og sælges. Det blev starten på »Foreningen Adelers Huse«, som i 2015 indgik en aftale med Odsherred Kommune om benyttelse og restaurering af de bevaringsværdige bygninger.

De to huse har gennemgået en omfattende restaurering i løbet af et års tid. Den blev finansieret takket være fondsstøttemidler på 4,7 millioner kroner fra bl.a. Real Dania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og Aage og Johanne Louis-Hansens Familiefond.

Det ene hus er indrettet, som lejlighederne oprindeligt så ud med autentisk inventar, kakkelovn og brændekomfur i 1931. Her skal også være et formidlingscenter, hvor gæster kan lære om, hvordan det har været at bo på og opdyrke Lammefjorden efter tørlægningen. Det andet af husene skal indrettes som medborgerhus for byens borgere og en café.

Nu er renoveringen næsten tilendebragt, men taget er dog under reparation, for rygningsteglene blev i første omgang lagt forkert.

- Vi mangler endnu arealerne udendørs og skal i gang med at søge fonde, for vi vil gerne lave en landhave, som den så ud dengang for næsten 100 år siden, og vi håber på, at frivillige vil hjælpe med at holde haven.