To gange Helmig på festival: Far på store scene, søn på lille

Den kun 19-årige Hugo Helmig grovhitter for tiden med debutsinglen »Please Don't Lie« og gav for nyligt koncert i Pumpehuset - en koncert, der - med et enkelt sæt på 48 minutter - afslørede at bagkataloget endnu ikke er så omfattende, men at han står derude og banker på.