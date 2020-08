To fyringer på Lundbeck

Foto: Per Jensen

Medicinalvirksomheden Lundbeck har som et led i generelle nedskæringer i virksomheden, fyret to medarbejdere på fabrikken i Lumsås.

