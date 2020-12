Retten i Holbæk afsagde torsdag dom i sagen om et overfald i en indkørsel i Nykøbing den 28. juni i år. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

To fik straf - tre blev frifundet for overfald i indkørsel

Odsherred - 18. december 2020 kl. 13:42 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Fire måneders fængsel blev straffen for to 30-årige mænd, KH og NH, der den 28. juni troppede op i en indkørsel for at få penge ud af en 41-årig mand, som de havde udført arbejde for.

Retten i Holbæk har vurderet, at begge mænd havde en aktie i, at besøget udviklede sig til tumult, da de blev mødt af den 41-årige med et baseballbat, som han slog fra sig med.

Til gengæld blev både den 39-årige kvinde, som de to mænd bad om at køre sig til Nykøbing, og de to øvrige tiltalte - en 24-årig kvinde og en 30-årig mand, som tilfældigvis var i selskab med chaufføren - pure frifundet i sagen.

Dermed har dommer og domsmænd valgt at tilsidesætte anklagerens påstand om, at de fem tiltalte skulle dømmes i fællesskab for grov vold, da hun mente, at de var at betragte som en gruppe, og fordi de tre nu frikendte ikke aktivt forsøgte at stoppe slagsmålet.

De fem har under hele retssagen nægtet sig skyldige i grov vold, ligesom ingen af de fem har villet kendes ved det stikvåben, som den 41-åriges kæreste mente at have set. De to nu dømte mænd har dog indrømmet, at de slog med de bare næver på den 41-årige, men at det var nødværge.

