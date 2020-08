To fædre i håndgemæng ved børneinstitution

Politiet fik kontakt til en 38-årig mand fra Nykøbing. og senere en 41-årig mand fra Nykøbing, der klokken cirka 08.30 begge var kørt til børneinstitutionen i bilen for at aflevere deres børn i det kraftige regnvejr.

Vidnet har politiet også afhørt for at få belyst omstændighederne i sagen, hvor politiet nu vurderer, hvorvidt der er grundlag for at sigte nogen af parterne for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, idet den 38-årige havde pådraget en mindre alvorlig kvæstelse på næsen ved håndgemænget.