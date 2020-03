Se billedserie - Der er meget tomt og stille lige nu, siger forstander Lars Gjerlufsen, der torsdag og fredag måtte hjemsende eleverne fra Den Rytmiske Højskole. Foto: Stefan Andreasen

To elever får foreløbig lov til at blive på højskole

Odsherred - 14. marts 2020 kl. 20:07 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste af eleverne på Den Rytmiske Højskole i Jyderup ved Vig forlod torsdag og fredag formiddag højskolens område efter corona-krav fra myndighederne, men to elever bliver foreløbig tilbage, fordi højskolen lige nu er deres eneste hjem i Danmark.

Otte elever, der var i samme hjem-situation og havde udsigt til at få lov til at blive på højskolen, måtte fredag rykke ud i et sommerhus på Lyngen sammen, tæt ved højskolen.

- Det har været meget uklart, hvordan lovgivningen skulle tolkes, siger forstander Lars Gjerlufsen.

- I første omgang lød meldingen, at ingen elever bare skulle sendes på gaden, og at der var indlagt mulighed for et lokalt skøn, og det benyttede vi os af og valgte at lade ti elever, som ikke havde noget sted at rejse hjem til, blive boende på højskolen.

- Men det har ikke været muligt at få det bekræftet gennem højskoleforeningen, som ikke kan få svar fra ministeriet. Det er meget svært at navigere i, så vi tør ikke tage chancen. Nu er otte af de ti rykket ud i et sommerhus, som de har lånt af et forældrepar. Vi arbejder videre på sagen omkring de sidste to og håber, at de godt må blive på højskolen, siger forstanderen.

De ti elever er fra Island, Færøerne, Schweiz og Belgien, som ikke lige kunne sendes hjem, og danske elever, som af den ene eller anden grund ikke har et andet sted at tage hen - nogle har sagt deres fremlejede lejlighed op - så højskolen er deres aktuelle hjem, oplyser Lars Gjerlufsen.

Han er den eneste fra personalegruppen, der bor på højskolen, og det bliver han ved med under nedlukningen.

- Jeg går og holder øje med det hele. Og så opretholder vi et nødberedskab, der kommer i køkkenet og laver med til de elever, der er blevet tilbage, siger højskoleforstanderen.

- Der er meget tomt og stille lige nu. Her i foråret, når solen kommer frem, plejer der at være et mylder udenfor med masser af aktivitet, musik, boldspil og hygge. Det må vi vente nogle uger med, siger Lars Gjerlufsen.

Ved hjemsendelsen havde eleverne mange spørgsmål, som er svære at svare på, blandt andet:

- Hvor længe skal vi være hjemsendt? Og hvad med turnéen til maj? Det er en meget ubekendt tid, vi bevæger os ind i, siger Lars Gjerlufsen.

- Nogle kunne ikke forstå, hvorfor de ikke bare kan blive boende på højskolen, hvor de jo i forvejen er ret isoleret. De er meget mere udsat, når de rejser hjem til byerne og bevæger sig rundt. Men vi er nødt til at følge myndighedernes krav, siger forstanderen.