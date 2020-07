To eksklusive koncerter på nedskåret festival

- Han var inviteret til at optræde ved den højt anerkendte Verbier Festival i Schweiz den 23. juli, side om siden med verdensnavne som Martha Argerich og Evgeny Kissin, men festivalen blev aflyst, så han har heldigvis tid til at optræde hos os, siger Bjørn Monberg.

Daumants Liepins spiller til Odsherreds Kammernmusikfestival et virtuost program - som optakt »Prelude no. 2« og »Étude-Tableaux no. 2« af Rachmaninov - og som afslutning på koncerten Rachmaninovs »Sonata no. 2«.