Plejecenter Bakkegården har mange demente beboere, og i fremtiden vil kommunen gøre ekstra foranstaltninger for at sikre centret fysisk.

To demente beboere forlod plejecenter Bakkegården: Afviser kritik af plejecenter

To demente beboere fra plejecenter Bakkegården, i Hørve, forlod i sidste uge plejecentret uden personalets vidende.

Det affødte lidt af en »storm« på Facebook, hvor episoden blev omtalt, og det fik Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S), til at kræve en redegørelse om sagen.

Til gengæld slår de kommunale embedsfolk blandt andet fast, at kommunens plejecentre får flere beboere med komplekse demenssygdomme, og derfor bliver der i løbet af i år igangsat et arbejde med at sikre bland andet Bakkegården plejecenter.