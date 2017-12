To dårlige flugtforsøg: Hegn, bevoksning og skole påkørt

To bilister i Odsherred forsøgte at undgå standsning af politiet henholdsvis fredag og lørdag. Det havde de ikke det store held med.

Føreren af varebilen ønskede dog ikke at tale med politiet og forsøgte at køre fra politiet ad bl.a. Lyngvej, hvor han kørte over for rødt lys. Under den videre biljagt påkørte bilisten en parkeret bil på Troldager, Højby, inden varebilen blev efterladt i forbindelse med påkørsel af et hegn og en mur på Højby Skole.