Den 30. december blev en 29-årig medarbejder på opholdsstedet Ørbækskilde knivdræbt af en beboer, der tidligere på dagen havde reageret voldsomt ved at vælte møbler og være meget højlydt. Foto: Marianne Nielsen

To blodige stik i brystet dræbte Yamma

Odsherred - 11. juni 2021 kl. 11:35 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

På årets næstsidste dag, 30. december klokken 8 om morgenen, mødte den 29-årige socialpædagog Yamma Ahamadzai ind til sin vagt på opholdsstedet Ørbækskilde på Riisvej ved Veddinge, som han havde gjort så mange gange før.

Sammen med en kollega koordinerede han dagens opgaver, og sammen vurderede de, at han skulle blive som ene personale i boligen på Riisvej, mens kollegaen tog til opholdsstedet bolig på Bøgebjergvej i Fårevejle Kirkeby. Det viser en redegørelse, som opholdsstedet efterfølgende har lavet over den tragiske dag lige før 2020 løb tør for dage.

I løbet af formiddagen havde en 19-årig beboer flere vredesudbrud, og da de to kolleger talte sammen i telefon først på eftermiddagen, kunne man høre beboeren råbe højere og højere og vælte ting i baggrunden. Til sidst afbrød Yamma Ahamadzai telefonsamtalen.

Da kollegerne ringede sammen igen klokken 14.30, var der faldet ro over gemytterne, og de vurderede, at det ikke var nødvendigt med mere personale på Riisvej. Det er det sidste kollegaen hører til den 29-årige socialpædagog, før han bliver fundet stukket med kniv nær opholdsstedet.

Hvad der præcist sker i løbet af den næste halve times tid, indtil telefonen igen ringer på Bøgebjergvej, vides ikke med sikkerhed. Midt- og Vestsjællands Politi holder kortene tæt ind til kroppen i sagen, ligesom både grundlovsforhør og fristforlængelser af varetægtsfængslingerne siden da, er blevet holdt for lukkede døre uden pressens tilstedeværelse.

Corona-kontrovers Men socialminister Astrid Krag (S) har i et svar til folketingsmedlem Liselott Blixt (DF) løftet noget af sløret for, hvad det var, der gik forud for det næste opkald til kollegaen på Bøgebjergvej.

I svaret skriver ministeren, at den 19-årige formodede drabsmand var sur over, at det var den 29-årige pædagog, der skulle køre ham til Covid-19-test.

Han ville hellere køres af en anden pædagog, der var på arbejde på opholdsstedets andet hus i Fårevejle, og da det ikke lod sig gøre, blev han sur og gik for sig selv på sit værelse.

De to pædagoger aftalte at lade den 19-årige være, men en halv time senere knivdræbte han ifølge anklageskriftet Yamma Ahamadzai.

Det er opholdsstedet anden beboer på Riisvej, der er i røret, da telefonen ringer på Bøgebjergvej få minutter over kl. 15. Han fortæller, at der har været et knivstikkeri, og det får straks pædagogen til at sætte kursen de knapt tre kilometer til Riisvej. Det tager omkring fire minutter i bil, og da han når frem er en ambulance allerede kommet, og katastrofens omfang går op for medarbejderen, der får tilkaldt stedets forstander og souschef.

Politiet bliver tilkaldt og ankommer klokken 15.25. Her vælger betjentene at anholde den 19-årige samt en beboer mere, mens Yamma Ahamadzai bliver bagt til Holbæk Sygehus i helikopter, hvor en læge erklærer ham død klokken 15.57.

Ved et ligsyn konstaterer retsmedicinerne, at Yamma Ahamadzai blev stukket "flere gange" med kniv, men ellers er der intet officielt sluppet ud omkring knivstikkeriet. Men i anklageskriftet løftes sløret, og her fremgår det, at den 19-årige med springkniv skulle have stukket Yamma Ahamadzai to gange i venstre side af brystet, hvilket har været dødeligt.

Der går ikke mange timer fra ligsynet er overstået til den 29-åriges dybt chokerede familie og venner begynder at berette om de skader, der blev fundet på den knivdræbte.

På Facebook skriver pårørende og venner blandt andet, at der er tale om knivstik både på overkroppen, hjertet, øjet og på underkroppen.

»Han var udsat for sadistisk mishandling. Med andre ord blev han tortureret ihjel«, skriver en ven i sorg dagen derpå, mens den 19-årige beboer ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Roskilde varetægtsfængsles i surrogat med en sigtelse for manddrab efter straffelovens §237. Han nægter sig skyldig. Af anklageskriftet fremgår intet omkring en eventuel mishandling, ej heller tortur.

Drabsmand ikke voldelig Ifølge opholdsstedets redegørelse til Socialtilsyn Øst efter knivdrabet, var der ingen anledning til at have en særlig opmærksomhed på den 19-årige, og det skriver videre, at han i dagene op til drabet havde gode og rolige dage, og der var ikke tegn på udadreagerende adfærd.

Den 19-årige blev indskrevet på Ørbækskilde den 18. december 2019 og beskrives som velanbragt i gruppen af opholdsstedets unge, som ikke tidligere havde været voldelig, men der havde tidligere været tilfælde af udadreagerende adfærd, hvor den 19-årige ødelagde et vindue og et møbel.

Opholdsstedets ledelse beskriver, at beboeren ved indskrivningen havde gennemgået et såkaldt trafiklys-interview, hvor han fortalte om sin adfærd, hvis han bliver vred eller frustreret, og personalet havde lavet en aftale med ham om, at når han blev vred, skulle han have lov til at trække sig i 10 minutter, hvorefter medarbejderne kunne kontakte ham igen.

Af anklageskriftet fremgår det dog, at der forud for opholdet på Ørbækskilde var en form for kontrovers mellem den 19-årige og den knivdræbte, og derfor er han også tiltalt for at have slået den 29-årige med fem knytnæveslag den 10.november 2019 - en måned før indskrivingen på Ørbækskilde. Hvornår retssagen mod den 19-årige tiltalte for manddrab skal begynde ved Retten i Holbæk, vides endnu ikke.

