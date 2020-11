Artiklen: To biler i frontalt sammenstød: Hovedvej spærret

To biler i frontalt sammenstød: Hovedvej spærret

Der her sket en alvorlig trafikulykke færdselsuheld på Odsherredvej før Nr. Asmindrup torsdag morgen klokken 06.50

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser på Twitter, at Odsherredvej ved nr. 13, som er i svinget kort efter rundkørslerne ved Vig er helt spærret.

Her er en varebil samt en personbil kørt frontalt sammen, og der er sket voldsomme skader på bilerne, ligesom førerne af bilerne er kommet alvorligt til skade.

Det oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist til sn.dk.

Politi og beredskab er på stedet, og der har været nødvendigt, at klippe bilerne op for at kunne på de tilskadekommende fri af bilerne.

Umiddelbart er der kun tale om, at to personer har været involveret i ulykken, og der er blevet kørt med ambulance til sygehuset.

Hvordan deres tilstand er på nuværende tidspunkt kan Charlotte Tornquist ikke oplyse, ligesom alder og køn endnu ikke kan oplyses. Begge førere var dog ved bevidsthed, da de blev kørt til sygehuset.

Der er tilkaldt bilinspektør, og vejen er fortsat spærret et godt stykke tid endnu, og der er opsat skiltevogne.

En af bilerne er landet oven på et elskab, så der er også tilkaldt en teknikere til at hjælpe med det. Det er også med til at besværliggøre bjergningen af bilen.

Sn.dk følger sagen