Se billedserie Da Keld Rødvig i december 2018 holdt afskedsreception på Den Rytmiske Højskole var det med en ordentlig svingom med hustruen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

To år uden at kunne få sin pension, venter svar på klage

Odsherred - 15. oktober 2020 kl. 13:12 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

I 2018 fyldte Keld Rødvig, Fra Grevinge, 66 år, og tankerne om pensionering fra det job han i 27 år havde haft på Den Rytmiske Højskole, i Jyderup, blev tiltrækkende.

Han var jævnligt på computeren for at tjekke, hvad han kunne regne med at få i løbende pensionsudbetaling, og alt så godt ud. Skalatrin 39 var han nået til, og selvom han er en beskeden mand, så kunne han med stolthed se tilbage på en lang karriere, hvor både skolen og de mange elever har meget at takke ham for.

Ved hans afskedsreception den 10.december 2018 blev han beskrevet som en legende, og det var ikke uden grund, for Keld Rødvig har været med til at bygge skolen op til den succes den er i dag.

Rent bogstaveligt var det ham, der i skolens første hektiske år fra 1991 og 15 år frem tegnede ideerne, når der skulle bygges ud, og det skulle der konstant.

Han blev ansat som pedel, men han har haft 25 års jubilæum i den sjældne kombinationsstilling chefpedel, huslærer og mentor for elever, og har fra dag èt i 1991 været regnet som en del af lærerteamet.

En ung skole har det med at asfaltere mens de kører ud af vejen, således også på Den Rytmiske Højskole, hvor der igennem årene var meget andet at se til end at tjekke op på de ansattes kontrakter, så Keld Rødvigs oprindelige ansættelseskontrakt som pedel blev liggende i hans personalemappe, og det fik vidtrækkende konsekvenser, da han var gået på pension.

Selvom højskolen igennem alle årene har indbetalt forhøjet pensionsbidrag, så mente Udbetaling Danmark, at han maksimalt kunne få pension svarende til skalatrin 16 som pedel, selvom han reelt var startlønnet på trin 25, og det var noget af en kold spand vand.

»Den sidste dag i januar 2019 kom min folkepension, men tjenestemandspensionen hørte jeg intet fra. Den 1. februar kontaktede jeg Udbetaling Danmark, og fik det svar, at pensionen ikke kunne udbetales, fordi sagen lå ved en af deres jurister. Det var noget af en mavepuster. Det kan da ikke være rigtigt, at de bare tilbageholder min pension, og da slet ikke uden at give besked først,« siger han.

Udbetaling Danmark fastholder, at der er uoverensstemmelse mellem den stilling som Keld Rødvig har haft, den pensionsindbetaling skolen har betalt og så den ansættelseskontrakt, som han er ansat efter.

På et møde i maj sidste år slog de fast, at de ikke har hjemmel til at tildele ekstra skalatrin ud fra en rimelighedsbetragtning, og samtidig, at højskolen burde have henvendt sig til Udbetaling Danmark da Keld Rødvigs stilling var kombineret med massivt pædagogisk arbejde, og så skulle hans ansættelseskontrakt have været rettet til, så den passede til virkeligheden.

Tilbage står Keld Rødvig. Han har ikke lavet nogle fejl. Han har blot med flid og omhu passet sit arbejde i 27 år, og kan nu hver måned se langt efter den pension, som passede til hans arbejde og til hans arbejdsgivers pensionsindbetalinger.

»Det er da helt uacceptablet, at jeg i god tro, i en lang årrække har fået indbetalt pension uden at det kommer mig til gode. Ydermere har jeg gennem pensionsinfo.dk løbende fået oplyst at jeg vil få udbetalt en pension svarende til løntrin 39,« siger han.

Hans klagesag behandles af Moderniseringsstyrelsen, der efter næsten et års sagsbehandlingstid har lovet en afgørelse i denne uge.