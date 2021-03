I dag fældede byretten i Holbæk dom i sag om voldtægt. Foto: Marianne Nielsen

Tiltalt for voldtægt af sovende kvinde: Her er dommen

Odsherred - 10. marts 2021 kl. 13:00 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Retten i Holbæk har netop afsagt dom i voldtægtssagen mod en 26-årig mand tiltalt for at dyrke sex med en kvinde, der sov og var svært påvirket af alkohol. Domsmandsretten fandt ham skyldig i voldtægten natten til den 10. januar i år samt vold mod en anden kvinde samme aften, og idømte ham samlet set et år og fire måneders fængsel ubetinget fængsel.

- Det er en enig domsmandsret. Både hvad angår bevisførelse og strafudmålingen. Du er kendt skyldig i begge forhold. Der har fundet et samleje sted. Forurettedes forklaring, de tekniske og biologiske beviser, stammer fra dig. På grund af hendes tilstand - stærkt beruset, så der må lægges til grund at der ikke var samtykke. Vi kan ikke lægge til grund at du ikke vidste, hvad du gjorde og lidelsen sexomnia kan vi heller ikke lægge til grund. I forhold to (voldsforholdet, red.) lægger vi vægt på forurettedes forklaring sammenholdt med hendes beskeder. Hun fremstår detaljeret og sammenhængende. Vi lander på en samlet vurdering på et år og fire måneder. Det er en ubetinget fængselsstraf, uddybede dommeren domsmandsrettens beslutning overfor den 26-årige.

Under proceduren kom både senioranklager ved Midt- og Vestsjællands Politi, Louise Hansen og forsvarsadvokat Lise Holten ind på begrebet sexomnia - en sjælden søvnlidelse, hvor man har sex i søvne og efterfølgende ikke har nogen erindring om det.

- Det har vi ikke indikationer på, at han er kendt for at gøre, og jeg tænker, at man ville være bekendt med det, hvis man led af søvnapnø, og det har vi heller ikke hørt noget til, ligesom vi ikke har hørt om søvnlidelser i barndommen, procederede hun med henvisning til retsmedicinsk instituts vurderinger omkring søvnsex som lidelse og hvad der kan udløse det.

Hun mente tillige, at mandens forklaring var utroværdig og konstrueret til lejligheden.

- Hans forklaring om, hvordan han endte i den seng, Er utroværdig. Han hørte sin bil flere gange den nat, og så virker det mærkeligt at han ikke kunne køre hjem til sin kone 8-10 minutter derfra. lød det fra anklageren, der mente han skulle idømmes ikke unger halvandet års betinget fængsel.

Forsvarer Lise Holten procederede for frifindelse, og mente ikke, at den tiltalte havde forsæt til sex med kvinden.

- Jeg siger ikke, at tiltalte lider af sexomnia (søvnsex), men jeg siger, at det må sidestilles med det, for han er i en tilstand hvor han ikke er klar over, hvad han gør. Vi ved han ikke har taget narkotika den aften. Det er i urinen - ikke i blodet, så det er et stykke tid siden, og promillen på 0,29, er så lidt, at han ikke er påvirket på den måde. Men han har ikke spist og sovet i over et døgn. Han aer ikke sig selv, og da han falder i en bevidstløs søvn, så han ikke husker hvad der er sket, procederede Lise Holten, der benyttede lejligheden til at lufte en mistanke, der handler om en taske fyldt med kontanter, som den tiltalte bar rundt på og stillede ved sengen, da han faldt i søvn.

- En ting har strejfet mig. Jeg har en lille frygt for, at det der gør, at han bliver anmeldt for voldtægt, er på grund af de penge der ligger i tasken. Hun ringer til søsteren kl 5. de er der 15 min. senere. men anmelder først kl. 6. jeg er bange for, at de penge er blevet opdaget. Der går for lang tid, fra han bliver smidt ud til det bliver anmeldt, anfægtede forsvareren.

Dommen blev på stedet anket til frifindelse. Det bliver nu op til Østre Landsret at vurdere sagen.

Den dømte skal forblive varetægtsfængslet frem til sagen tages op i landsretten.

