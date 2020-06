Artiklen: Tiltalt for systematisk hærværk blev væk fra retsmøde

Tiltalt for systematisk hærværk blev væk fra retsmøde

Kvindens forsvarsadvokat, Linda Lange, måtte efter flere telefonsamtaler konstatere, at der ikke var udsigt til at ville komme og aflægge forklaring som planlagt.

- Hun fortæller mig, at hun er så dårlig at hun ikke er i stand til at møde, meddelte advokaten.