Se billedserie Stort politiopbud på Egebjergvej den 3. september sidste år. En 25-årig følte sig truet og tilbageholdt mod sin vilje. Foto: Presse-fotos.dk

Send til din ven. X Artiklen: Tiltalt for afpresning: Ville bare hjælpe ven af med stor gæld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tiltalt for afpresning: Ville bare hjælpe ven af med stor gæld

Odsherred - 17. februar 2021 kl. 11:16 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Var det en vennetjeneste eller kulminationen på et halvt års trusler og afpresning, som endte med, at politiet den 3. september blev tilkaldt til en adresse på Egebjergvej i Nykøbing, hvor en 25-årig mand efter eget udsagn var blevet tilbageholdt mod sin vilje af tre personer? De tre personer har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Læs også: Nægter trusler og afpresning

Retten i Holbæk tog tirsdag hul på retssagen, hvor tre mænd er tiltalt for afpresning, frihedsberøvelse, trusler, tvang og vold mod den 25-årige.

Denne har fortalt om ni forhold, hvor han i perioden fra april til september sidste år har været udsat for trusler og fysisk vold fra en eller flere af de tre tiltalte mænd, som har forsøgt at tvinge ham til at udlevere Nem-ID og andre personlige oplysninger, som kunne bruges til at oprette lån eller bankkonti i den forurettedes navn, men til økonomisk fordel for de tre tiltalte.

- Jeg har aldrig truet eller tvunget I retten tirsdag forklarede en af de tiltalte, en 28-årig mand, at han havde tilbudt den 25-årige sin særlige service med at oprette kviklån, som skulle dække den 25-åriges større lån til privatpersoner. Den 28-årige forklarede, at han også havde lånt den 25-årige penge til at dække gammel gæld i RKI-kredit for at lette muligheden for at få bevilget hurtige lån.

- Jeg har aldrig truet, slået eller tvunget den forurettede til noget som helst, fastholdt den 28-årige i retten.

Den særlige service blev senere udvidet til hjælp med at oprette konti med dankort med bevilget overtræk i 25 banker, hvor der så kunne trækkes penge ud.

Lånte 150.000 kr. En anden af de tiltalte, en 20-årig mand, der beskrev den 25-årige som sin ven, fortalte i retten, at han, med økonomisk støtte fra den tredje tiltalte i sagen, en 30-årig mand, havde lånt den 25-årige op mod 150.000 kroner, fordi private kreditorer havde truet vennen og dennes familie.

Lånet på 150.000 kroner skulle efter aftale afdrages med 5000 kroner om måneden, men da forurettede mistede sit job, udeblev afdragene, og den 20-årige forklarede, at han derfor tilbød at hjælpe vennen med at skaffe kontanter. Blandt andet ved at tage et billån gennem en autoforhandler og så sælge bilen efterfølgende.

Stak ham en lussing Den 3. september 2020 gav den 28-årige den 25-årige et lift til Egebjergvej i Nykøbing, hvor han skulle mødes med den 20-årige og den 30-årige.

- Jeg var blevet irriteret på forurettede, og stak ham to lussinger og en knytnæve, men vi faldt ned igen, og så kom politiet, fortalte den 20-årige i retten. Retssagen forsætter i dag, onsdag.

relaterede artikler

Afpresset gennem flere måneder af tre mænd - nu begynder retssagen 15. februar 2021 kl. 16:16