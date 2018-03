Lundbeck forurener ikke drikkevandet i Lumsås, så man kan roligt drikke vandet fra Lumsås Vandværk, lyder det fra Odsherred Kommune og vandværker. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Tilsyn med vandværk: Vandet kan roligt drikkes

Odsherred - 13. marts 2018 kl. 21:06 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vandet er fint, og man kan roligt drikke det.

Sådan lyder det fra Odsherred Kommune, som fører tilsyn med de lokale vandværker, og fra Lumsås Vandværk.

Skeptiske røster har i læserbreve og på de sociale medier sat spørgsmålstegn ved vandkvaliteten. Og Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker, at dens klage over Lundbeck-lokalplanen får opsættende virkning, idet man mener, at der er en ikke-undersøgt risiko for, at Lumsås Vandværk får forurenet drikkevand, og at der ledes stærkt forurenende vand ud i naturen.

Kommunens vandteam oplyser, at kravene til vandkvalitet fra Lumsås Vandværk bliver overholdt. Kommunen samarbejder med Styrelsen for Patientsikkerhed og reagerer på alle overskridelser.

Formanden for Lumsås Vandværk, Ove Skytte, er på ingen måde utryg ved vandkvaliteten.

- Jeg kan godt garantere for vandkvaliteten. Man kan roligt drikke vandet. Det er udmærket vand, som bliver kontrolleret med faste intervaller, siger Ove Skytte.

I 2011 blev der fundet rester af stoffet toluen i drikkevandet. Og på de sociale medier er dette blevet gentaget flere gange. Odsherred Kommune oplyser, at fundet dengang var under grænseværdien, og at der i de efterfølgende år ikke er fundet spor af stoffet.

Vandteamet oplyser, at man er ved at udforme et nyt kontrolprogram for analyse af drikkevandet. »I den forbindelse vil kommunen se på om der er relevante stoffer at medtage - blandt andet de stoffer som DN har nævnt i deres klage over lokalplanen. Vandværket har udtaget en vandprøve den 7. marts 2018, som er analyseret for toluen. Der er ikke fundet toluen i prøven«, forklarer vandteamet i en mail til Nordvestnyt.

Ove Skytte pointerer, at Lumsås Vandværk ikke får sit vand fra Lundbecks grund.

- Vi får vand én til halvanden kilometer fra Lundbeck. Vi har et vandbehandlingsanlæg på Lundbecks grund. Men det er et helt lukket system, forklarer Ove Skytte, som opfordrer forbrugere, der er bekymrede for drikkevandet, at man henvender sig til vandværket.

- Det må være den rigtige fremgangsmåde, for vi er jo de eneste, der kan gøre noget ved det, siger Ove Skytte.