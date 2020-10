Socialtilsyn svarer nu på, hvorfor den 23-årige Daniel Børsting Skødsbæk ikke kan få lov til at blive boende på bostedet Taarnborg ved Hønsinge.

Tilsyn: Kommune og bosted var informeret

Svaret kommer som svar på en række spørgsmål om den 23-årige Daniel Børsting Skødsbæk, som har diagnosen infantil autist, og som fra den 1. november ikke længere kan blive på det bosted ved Hønsinge, som han ellers er meget glad for at bo på.

- Som socialtilsyn har vi ikke truffet beslutning eller afgørelse om, at den pågældende borger ikke kan blive boende på bostedet, skriver afdelingsleder Inge Sewerin fra Socialtilsyn Øst i en mail til Nordvestnyt.

Daniels mor Tanja Vels har af bostedet Taarnborg fået oplyst, at det var Socialtilsyn Øst, som har forlangt, at den 23-årige ikke kan blive boende på stedet, fordi han ikke er inden for den målgruppe, som bostedet er godkendt til.

Inge Sewerin oplyser, at sagsgangen i den slags sager er, at socialtilsynet i første omgang gør tilbuddet opmærksom på, hvis en borger er indskrevet uden for målgruppen, og desuden kontakter handlekommunen. Det vil i Daniel Skødsbæk Børstings tilfælde sige Odsherred Kommune.

De målgrupper, som tilbuddet er godkendt til, bliver offentliggjort på tilbuddets profil på Tilbuds­portalen, som alle har adgang til. Den visiterende kommune har derfor kendskab til blandt andet tilbuddets godkendte målgrupper, inden den visiterer en borger til tilbuddet.

Socialtilsynet har en forventning om, at tilbuddet overholder dets godkendelse, herunder ikke indskriver borgere, der er uden for den godkendte målgruppe.