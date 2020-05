Tilskud på 300.000 kr. skal sænke huslejen

At bo i en af de otte ældreboliger ved det tidligere plejecenter i Fårevejle Kirkeby, har længe været en dyr affære. Med en husleje på omtrent 6500 kr., er det ikke attraktivt for ældre, der kan få mere for pengene andre steder i kommunen. Nu skal boligerne omdannes til familieboliger og derefter sælges til VAB. Men for at huslejen bliver attraktiv, har kommunen - sammen med blandt andet kreditforening, Landsbyggefonden og afdelingen - tilført driftsstøtte på 300.000 kroner. Et engangsbeløb som er nødvendig, for at nedbringe huslejen til et lokalt familiebolig-niveau.