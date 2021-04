Tillykke med de 90 år: Må køre bil til 2032

Da Svend Jensen for nogle år siden skulle have sit kørekort fornyet, blev det udstedt med udløbsdato i 2032.

- Så længe kunne min gamle bil nok ikke holde. Så jeg gik op til Ford i Nykøbing og spurgte, om jeg kunne købe en Jaguar. Det kunne jeg ikke. Men de havde en Ford Puma. Så den købte jeg, siger Svend Jensen og griner, mens han giver den store bil et venligt klap.

Når man ringer på døren hos Svend Jensen, får man uvilkårligt lyst til at spørge efter hans far. For den unge mand, der lukker op, ligner på ingen måde en mand, som kan fejre sin 90-års fødselsdag på mandag den 19. april.