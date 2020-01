Signe Celik, Nina Haugaard og Anette Haudal modtog på vegne af hele dagplejen årets mangfoldighedspris. Foto: Helene Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Tillykke: Dagpleje får mangfoldighedspris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tillykke: Dagpleje får mangfoldighedspris

Odsherred - 18. januar 2020 kl. 17:07 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved integrationsrådets fest i Pakhuset i Nykøbing, blev det dagplejen i Odsherred kommune som modtog årets mangfoldighedspris

- De får prisen, for deres arbejde med at hjælpe flygtningefamilier og andre udlændinge med at finde til rette i Danmark. De har aktivt gjort noget ekstra for at integrere børn og deres forældre, sagde formand for integrationsrådet, Burkhard Sievers, inden prisoverrækkelsen.

Leder af dagplejen i Odsherred, Anette Haudal, var sammen med to dagplejere, Nina Haugaard og Signe Celik, mødt op for at modtage prisen.

Har brug for at føle sig trygge I Odsherred Kommune har dagplejen i mange år arbejdet målrettet med integration. Blandt andet er der skabt et samarbejde med Jobcenter. Lige nu er to EGU-elever med syrisk baggrund med i et forløb, hvor eleverne tre dage om ugen arbejder i dagplejens legestuer eller hjemme hos dagplejere. Målet er, at eleverne med tiden skal få en pædagogisk uddannelse, men også at små nye børn skal føle sig trygge, fordi der er en voksen i dagplejen, som ligner dem selv.

- Alle har brug for at føle sig trygge og udvikle relationer med de mennesker, vi omgiver os med. Det er lettere at spejle sig i en voksen, som måske har samme hudfarve, som en selv, siger Annette Haudal.

De to dagplejere er enige om, at det er en særlig opgave, at få et lille barn ind, som måske ikke taler dansk, og kan være utryg ved sine omgivelser. Men de ser det mere som en gave, end et problem.

- Vi skal jo både have lært dem dansk, men også gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at de små holder fast i deres hjertesprog, siger Signe Celik.

Inviteres med til familiefester Nina Haugaard fortæller, at man som dagplejer ofte får et særligt bånd til de små flygtningebørns familier.

- Vi bliver inviteret med til barnedåb og familiefester. Det gør de danske familier ikke, siger hun.

Udenlandske børn i dagpleje bliver udstyret med deres egne personlige billed-ordbøger, så de kan få et indblik i den danske kultur.

- Forskellige kulturer gør tingene forskelligt. Vi er måske lidt bundet af uret her i Danmark, og kan lære af andre kulturer, at man godt kan se hvad dagen bringer, i stedet for at se på, hvad klokken er, siger Signe Celik.