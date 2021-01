Det kan være svært at få øje på Gerhard Nielsens mindesten på Storegade i Asnæs

Tilgroet mindesten - Navn på frihedskæmper er væk

- Det er mangel på respekt for manden, siger tidligere automekaniker Jens Kjølbæk fra Asnæs.

Manden han taler om, er en tidligere frihedskæmper, og den manglende respekt skyldes en mindesten, som med årene er groet til, så man ikke længere kan læse teksten på stenen. Heller ikke navnet på den mand, den er rejst for.

Han hed Gerhard Nielsen, og var medlem af en modstandsgruppe, der primært bestod af folk fra Fårevejle. Gruppen hentede våben, der blev nedkastet af britiske fly, og forsøgte at gøre livet så svært som muligt for tyskerne og de danske værnemagere.

Den 27. april 1945, få dage før befrielsen, kom gruppen i kamp mod tyske soldater under en aktion på Storegade i Asnæs. Der blev skudt fra begge sider. Frihedskæmperne flygtede, og Gerhard Nielsen løb op mod Esterhøj, og blev ramt i ryggen og dræbt.

Året efter, den 27. april 1946, foreslog købmand Albert Jensen, at der skulle sættes en mindeplade op for Gerhard Nielsen, og sagen blev drøftet med Frihedsbevægelsen. Det førte til, at stenen blev rejst i skrænten ved Møllegården.