Tilføjelse til skulptur: En spøgefugl har været på spil

En spøgefugl satte på et tidspunkt en ekstra, rød-malet, firkantet top (bagerst i foto) på Karl Åge Rigets skulptur i Højby Sj. - det var tydeligt at se, at den ikke var sat ordentligt fast og ikke udført i samme materiale, da skulpturen kom ned at ligge i forbindelse med det igangsatte renoveringsarbejde. Foto: Højby Lokalråd