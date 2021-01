Til sommer er Lammefjorden sikret 100 år mere

Til sommer kan bestyrelsesformand for Lammefjordens Dige- og Pumpelaug, Ole Nielsen og driftsleder på Audebo Pumpestation, Henrik Madsen, drage et lettelsens suk.

På nuværende tidspunkt er et sted mellem 80 og 90 procent af kanalerne blevet omkring en meter dybere end de var for et par år siden, men dybning af hver eneste centimeter Lammefjordskanal tager sin tid, og er da også stødt på udfordringer undervejs, men nu kan de to se en ende på projektet.