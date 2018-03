Til kamp mod KOL og diabetes 2

- Udgangspunktet er, at vi sammen med regionen vil prøve at se på, om vi bruger vores kommunale og regionale tilbud rigtigt. Kan vi i fællesskab danse rundt om borgeren, fremfor at borgeren skal danse rundt om de forskellige tilbud? Samtidig vil vi med projektet gerne hjælpe nogle borgere, som ikke alene er i fare for at få én kronisk sygdom, men måske to, tre eller måske helt op til fire-fem. Det handler om, at de berørte skal lære at håndtere sygdommen og undgå at få andre sygdomme oveni, siger Thomas Adelskov, som fremhæver, at de praktiserende læger spiller en stor rolle i projektet.